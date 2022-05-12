Российская пропаганда снова начала активно распространять дезинформацию о якобы «провокациях украинских спецслужб». В частности, в этот раз тема пропаганды коснулась жителей Днепра. Об этом информирует СБУ на своей странице в социальной сети Фейсбук.
В этот раз враг бросил в информационное поле заявления о том, что в Днепре «СБУ обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечниковы тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней». Их якобы планировали доставить на один из социальных объектов города, чтобы сымитировать авианалет русской авиации.
«Цинизм вражеской пропаганды просто зашкаливает. Всерьез комментировать очередную выдумку нет смысла. Ведь причина таких заявлений очевидна – Россия пытается снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя свои «операции»» - прокомментировали СБУ.
Жителей Днепра предупреждают, оккупанты продолжают обстрел мирного населения, поэтому такие предупреждения и фейки, как правило, сделаны для того, чтобы после намеренно совершить очередной авианалет.
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