Российская пропаганда снова начала активно распространять дезинформацию о якобы «провокациях украинских спецслужб». В частности, в этот раз тема пропаганды коснулась жителей Днепра. Об этом информирует СБУ на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В этот раз враг бросил в информационное поле заявления о том, что в Днепре «СБУ обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечниковы тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней». Их якобы планировали доставить на один из социальных объектов города, чтобы сымитировать авианалет русской авиации.

«Цинизм вражеской пропаганды просто зашкаливает. Всерьез комментировать очередную выдумку нет смысла. Ведь причина таких заявлений очевидна – Россия пытается снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя свои «операции»» - прокомментировали СБУ.

Жителей Днепра предупреждают, оккупанты продолжают обстрел мирного населения, поэтому такие предупреждения и фейки, как правило, сделаны для того, чтобы после намеренно совершить очередной авианалет.

Мы также писали, Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление, в ходе которого будет освобождена вся территория Украины, включая Крым. Такое предположение сделал военный эксперт Олег Жданов в комментарии Obozrevatel.

Напомним, в Днепре изменился график работы метро и другого транспорта: обнародован список.

Также оборвались жизнь женщин и ребенка: кадры трагедии под Днепром.

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