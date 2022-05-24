Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, в результате удара біло «демилитализировано» поле в Павлоградском районе.

«Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал», - сообщил Резниченко.

Кроме того враг обстрелял из «Ураганов» Зеленодольскую громаду, попали по Великой Костромке Криворожского района. Есть разрушения, но люди не пострадали.

Добавим, ранее стало известно сразу о четырех вечерних «прилетах» по Днепропетровщине.

«Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Имеются серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока неясно. В 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна», - рассказал Резниченко.

Тем временем мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что на утро 24 мая в городе «все ровно».

«Ночью много вражеских обстрелов по всей линии соприкосновения, в Криворожском районе обстрел села В.Костромка из РСЗО "Ураган" - 15 "приходов", разрушены домовладения, жертв нет», - написал Вилкул в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что люди бегут в Кривой Рог босиком, спасаясь от "русского мира".

Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.

Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.