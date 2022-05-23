У Кривому Розі вже майже 60 000 переселенців. Це люди із Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей.

Про це заявив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в інтерв'ю Суспільному.

"У нас була невдала спроба урядового гуманітарного коридору. Він був узгоджений на урядовому рівні, але "орки" його зірвали. Наша колона із 10 комунальних автобусів і 6 швидких під'їхали до першого блокпосту. "Орки" викрали старшого, обстріляли колону і, прикриваючись нею, як щитом, почали обстріл позицій наших військ.

Люди вибираються, як можуть, з цього "руського міра", який насправді виявився пеклом. Хтось по стежках, велосипедом. Є місце біля нашого блокпоста, де складено понад 1000 велосипедів. Хтось на тачках вивозить людей. На реальних тачках. Я був в одному із таких місць, де привезли людей на тачках. Запитав: "О котрій ви виїхали?". "О 8-й ранку", — говорять. Була вже 4 година дня. Тобто, їхали цілий день.

Десь — на тракторах їдуть, десь — босоніж на наш берег Інгульця через брід переходять. Ми всіх приймаємо. Тим, хто хоче їхати далі, на захід України, в Європу, надаємо медичну допомогу, даємо продукти. У нас є евакуаційні потяги. "Укрзалізниця" гарно працює, вони великі молодці.

У місті, як я вже сказав, залишилось близько 60 тисяч вимушених переселенців. Багато із них у тих місцях компактного проживання, які ми створили. Це школи, дитячі садки. Поставили ліжка, розкладачки, придбали матраци. Годуємо тричі на день. Максимально кого можемо — інтегруємо у життя міста. У нас вже понад 100 лікарів та вчителів, які працюють у комунальних школах, дитячих садках, лікарнях.

Багато кваліфікованих працівників, у першу чергу — це Маріуполь, які знаходять роботу на наших гірничо-збагачувальних комбінатах. Ми їх називаємо не "біженцями", а "новими криворіжцями", щоб вони відчували, що вдома. Ми одна країна, і українці повинні допомагати українцям", - каже Олександр Вілкул.

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