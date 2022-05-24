О ситуации с переселенцами рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.
В то же время он подчеркнул, что все, кто приезжает в Днепр, спасаясь от войны, должны соблюдать элементарные нормы достойного поведения — в частности, это касается правил парковки и громких вечеринок с алкоголем в арендованных квартирах.
«Хотелось бы, чтобы понимали и принимали правила, по которым живет город. Не мешали жить соседям, по ночам не дебоширили. Мы рады любым гостям, но нужно понимать, что нужно соблюдать правила общественного порядка.
Городу нужно помогать, участвовать в городском хозяйстве, а не просто сидеть на иждивении», — сказал Борис Филатов.
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Напомним, ранее сообщалось, что люди бегут в Кривой Рог босиком, спасаясь от "русского мира".
Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.
Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.