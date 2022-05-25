В Днепре отключили от электроэнергии 26 предприятий.

Как 25 мая сообщили во время брифинга в Днепропетровской областной военной администрации, это касается злостных нарушителей режима светомаскировки

Начальник инспекции по вопросам благоустройства городского совета Руслан Мороз пояснил, что большинство предприятий, которые отключили электроэнергию, не работали.

"Руководство выехало из города, а работники не имели возможности самостоятельно выполнить рекомендации", - отметил он.

В целом горсовет получил почти тысячу жалоб, однако большинство исправились.

Мороз напомнил, что соблюдать режим светомаскировки следует с наступлением комендантского часа - с 23:00 до 05:00. А еще в темное время суток, когда раздаются сирены.

Нужно гасить уличное освещение, выключать свет в подъездах, домах и квартирах. Или занавешивать окна плотной темной тканью.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в результате удара ночью на 24 мая было "демилитализовано" поле в Павлоградском районе.

Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.

Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.