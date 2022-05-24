Минулої ночі російські війська знову вдарили ракетами по Дніпропетровській області.

Як передає голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, в результаті удару було "деміліталізовано" поле в Павлоградському районі.

"Вибух ракети утворив воронку глибиною в 4 метри. Ніхто не постраждав", - повідомив Резніченко.

Крім того ворог обстріляв з «Ураганів» Зеленодольську громаду, влучили по Великій Костромці Криворізького району. Є руйнування, але люди не постраждали.

Додамо, раніше стало відомо відразу про чотири вечірні "прильоти" по Дніпропетровщині.

"Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі в Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли відновимо рух, поки неясно. У 12 будинках поруч пошкоджені дахи і вибиті вікна", - розповів Резніченко.

Тим часом мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що на ранок 24 травня в місті "все рівно".

"Вночі багато ворожих обстрілів по всій лінії зіткнення, в Криворізькому районі обстріл села Б. Костромка з РСЗВ "Ураган" - 15 "приходів", зруйновані домоволодіння, жертв немає",- написав Вілкул у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що люди біжать у Кривий Ріг босоніж, рятуючись від "русского мира".

Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.

Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.