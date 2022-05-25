На Правом берегу Днепра 25 мая возник пожар. Над городом поднимался столб густого дыма, который виден из разных частей города.
Соответствующие фото и видео появились в местном телеграм-канале "Днепр Оперативный".
Сообщают, что ни взрывов, ни "прилетов" тогда в городе не было.
На обнародованных кадрах видны огромные столбы черно дыма. Что именно могло стать причиной пожара пока неизвестно.
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Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в результате удара ночью на 24 мая было "демилитализовано" поле в Павлоградском районе.
Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.
Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.