В Днепре и других городах Украины сложилась неприятная ситуация с солью.
Экономический эксперт Михаил Крапивко рассказал, почему в Днепре исчезла или сильно подорожала соль.
По его словам, главная причина в том, что предприятие "Артемсоль" остановило свою работу из-за обстрелов и заявило об этом.
По мнению эксперта, паниковать и скупать соль не стоит. Кризис скоро будет преодолен. Для налаживания новых каналов сбыта соли нужно от 2 недель до месяца.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Украинцев предупредили о подозрительных телефонных звонках и сообщениях: "Особенно это касается ... "
Увеличилось число жертв нападения на школу, кадры трагедии: "Купил пистолет и винтовку на день рождения"
Орбан объявил в Венгрии режим ЧП из-за Украины: "Немедленно реагировать для защиты страны"
Расплата настигла оккупантов на "Азовстали": что известно на данный момент
Скорее всего, цена на продукт вырастет, но сама по себе соль - не слишком дорогая, поэтому днепрян это подорожание не разорит.
Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в результате удара ночью на 24 мая было "демилитализовано" поле в Павлоградском районе.
Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.
Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.