В Днепре и других городах Украины сложилась неприятная ситуация с солью.

Экономический эксперт Михаил Крапивко рассказал, почему в Днепре исчезла или сильно подорожала соль.

По его словам, главная причина в том, что предприятие "Артемсоль" остановило свою работу из-за обстрелов и заявило об этом.

По мнению эксперта, паниковать и скупать соль не стоит. Кризис скоро будет преодолен. Для налаживания новых каналов сбыта соли нужно от 2 недель до месяца.

Скорее всего, цена на продукт вырастет, но сама по себе соль - не слишком дорогая, поэтому днепрян это подорожание не разорит.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в результате удара ночью на 24 мая было "демилитализовано" поле в Павлоградском районе.

Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.

Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.