Жители Кривого Рога смогут бесплатно получить от местной власти продуктовые наборы. Однако право на их получение имеют не все.

По словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, выдача будет проходить с 27 мая ежедневно, в рабочие и выходные дни с 8.00 до 17.00 в 25 пунктах выдачи, размещенных по всем районам города, пишет Politeka.net.

В продуктовый набор входит мука – 1,8 кг, крупа (пшеничная или ячневая) – 2 кг, макаронные изделия – 1 кг, масло подсолнечное – 1 бутылка, сгущенка – 1 банка, консервы (мясо тушеное и каша с мясом) – 2 шт.

Выдача закончится тогда, когда те, кто имеет на наборы право, их получат.

Также отмечается, что для семей, в которых есть человек с инвалидность I группы, в том числе с недостатками зрения и получающий социальную услугу «Догляд вдома», продуктовые наборы будут доставляться по адресу их места жительства или нахождения.

Кроме того, мэр уточнил, что семьи, которые могут быть отнесены к нескольким категориям, получают продуктовый набор только в одной из перечисленных категорий, по их выбору.

Продуктовый набор предоставляется в расчете 1 набор на семью. Для многодетных семей – 2 набора на семью из четырех – шести человек, 3 набора на семью из семи, восьми человек, 4 набора на семью из девяти – одиннадцати человек, 5 наборов на семью, что имеет более одиннадцати человек.

Для того, чтобы получить продуктовый набор криворожцам, подходящим под соответствующие категории, необходимо иметь паспорт.

Кто имеет право на набор перечислено ниже:

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