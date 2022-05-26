Як повідомили у новому зведенні Генштаба ЗСУ, спроба штурму відбулася в районі населеного пункту Миколаївка. Але безуспішно.

Крім того окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

У свою чергу мер Кривого Рогу Олекскандр Вілкул раніше повідомив, що вдень 25 травня продовжились обстріли Криворізького району.

Так, під удари артилерії потрапили Мар'янське та Велика Костромка. Пошкоджено дитячий садок, церкву, житлові будинки. На лінії зіткнення ворог вів обстріли в районах Нововоронцовки, Добрянки, Осокорівки, Новоолександрівки, Трудолюбівки та Новопавлівки. Також під обстріл потрапив населений пункт Твердомедово біля Білої Криниці.

Тяжкі поранення отримав мирний житель, він доставлений до Кривого Рогу і за його життя борються лікарі.

Вілкул підкреслив, що орки продовжують тактику випаленої землі та залякування. Б'ють свідомо за мирними населеними пунктами та об'єктами.

Тим часом голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив, що ніч пройшла «більш-менш».

«Проте у Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді. Людей не зачепило», - написав Резніченко зранку 26 травня у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Кривому Рогу – відомо, куди поцілили.

Також повідомлялося, що Дніпропетровщину накрили з "Градів" і "Ураганів", фото наслідків.

Крім того, Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту.