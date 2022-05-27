Стало известно, кому работодатели Днепропетровщины готовы платить больше всего.
Как передает 056, это:
- Мастер производственного участка – 35 500 грн., м. Павлоград;
- Врач (заведующий медицинской частью) – 30 000 грн., г. Кривой Рог;
- Машинист крана автомобильного-30 000 грн., Новомосковский район;
- Главный бухгалтер - 30 000 грн., г. Желтые Воды;
- Электрослесарь подземный – 28 000 грн., м. Павлоград;
- Врач-невропатолог - 27 000 грн., г. Каменское;
- Горняк очистного забоя - 27 000 грн., г. Павлоград;
- Горномонтажник подземный – 27 000 грн., м. Павлоград;
- Водитель автотранспортных средств-25 000 грн., г. Каменское;
- Машинист электровоза – 25 000 грн., м. Павлоград;
- Оператор станков с программным управлением - 25 000 грн., г. Днепр;
- Главный энергетик - 25 000 грн., г. Желтые Воды.
Если вас заинтересовали предложения работы, то обращайтесь к отдела организации рекрутинга и партнерства в сфере занятости ОЦЗ по телефону (099) 263-12-16. Или воспользуйтесь поддержкой в Telegram-канале: https://t.me/Pidtrumka_DCZ_DNP.
Перечень актуальных вакансий: чат-бот Государственной службы занятости @DCZWorkNowBbot; телеграм-канал «работа сейчас: Государственная служба занятости» https://t.me/worknowdcz.
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Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога - в Генштабе сообщили, чем закончился штурм.
Также Politeka.net писала, что Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.
Тем временем в Пентагоне назвали цель оккупантов на ближайшее время.