Враг не прекращает обстрелов Днепропетровской области. Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская громада.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает председатель Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

По его словам, ночь и утро гораздо спокойнее, чем вечер накануне.

«Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская громада. К счастью, без пострадавших. В Марьянском, которое вечером сильно пострадало из-за вражеской атаки, работают специалисты - восстанавливают газ и свет», - рассказал Резниченко.

В свою очередь начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ситуация остается контролируемой.

"По вечерним прилетам к Марьянскому: полностью разрушено несколько частных домов, газопровод, системы электроснабжения. Пожар потушен. Пострадавшие – женщина 35 лет, двое детей – 5 и 10 лет. Легкие. Медицинская помощь оказана", - сообщил Вилкул.

По его словам, на утро 3 июня из 10-ти населенных пунктов Криворожского района, в которых из– а грозы выбило освещение, 6 – подключено, по 4 - работают энергетики.

Тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что на отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия.

«Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции», - уточнили в Генштабе последствия штурма.

Напомним, стихия обрушилась на Кривой Рог - улицы затопило.

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