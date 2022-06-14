Инцидент произошел в микрорайоне Заречный в ночь на 14 июня. Об этом сообщает местное издание "Свои".
Девочка выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте.
Предварительно, в квартире на 7-м Заречном была вечеринка – три девушки и парень отдыхали без взрослых. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
По предварительной информации, семья погибшей приехала в Кривой Рог из другого города.
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Напомним, люди массово пришли провести Героя в последний путь: кадры траурной церемонии на Днепропетровщине.
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Кроме того, маленький ребенок выпал с 9-го этажа в Днепре, пока мама находилась на кухне.