Инцидент произошел в микрорайоне Заречный в ночь на 14 июня. Об этом сообщает местное издание "Свои".

Девочка выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте.

скорая помощь, врачи

Предварительно, в квартире на 7-м Заречном была вечеринка – три девушки и парень отдыхали без взрослых. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

По предварительной информации, семья погибшей приехала в Кривой Рог из другого города.

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скорая помощь, врачи

Напомним, люди массово пришли провести Героя в последний путь: кадры траурной церемонии на Днепропетровщине.

Также в Днепре устроили фейерверк во время комендантского часа: видео беспредела.

Кроме того, маленький ребенок выпал с 9-го этажа в Днепре, пока мама находилась на кухне.