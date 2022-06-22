Над Украиной сейчас находится фронт из беларуси, который принес нам ливни с грозами.
Только что на Днепр обрушился сильный ливень с градом. Очевидцы сообщают, что в районе пр. Мазепы и пр. Нигояна град был настолько сильным, что машинам приходилось останавливаться.
Если бы это была зима, можно было бы подумать, что прошел снегопад.
Разгулялась стихия и в других районах города. В один миг небо затянуло черными тучами и пошел сильный дождь.
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Напомним, пьяный отец подверг опасности маленького ребенка: подробности инцидента в Днепре.
Также Филатов высказался о Вилкуле: "Я, как тот, кто с ним 8 лет воевал...".
Кроме того, Филатов рассказал, почему нельзя снести памятник Пушкину: "Это уголовное дело".