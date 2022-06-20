Мер Дніпра Борис Філатов розповів про свої робочі стосунки з міським головою Кривого Рогу Олександром Вілкулом.
Своїми думками він поділився каналу НВ.
"Я Сашу знаю з 94-го року. У нас різні були періоди відносин з ним. В один момент він" злетів", коли був віце прем'єр-міністром при Януковичі. Але це справи давно минулих днів. Давайте говорити про сьогоднішній день і про майбутнє.
Я добре знаю історію його сім'ї. Він зі старих баштанських козаків. Тому, як казав Саша, що за Кривбас він буде воювати навіть з папуасами. Це був усвідомлений вибір людини. Ми зідзвонюємося по два рази на день, звіряємо годинник.
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Я не буду його хвалити-це було б не зовсім правильно. Але я, як той, хто з ним 8 років воював (в політичному плані), то моя оцінка його нинішньої діяльності буде максимально об'єктивною. І він з усім завданнями справляється", - вважає Філатов.
Нагдаємо, 19 червня на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом.
Також, нагадаємо, Politeka.net писала, що ворожий обстріл обірвав життя батька і сина з Кривого Рогу.
Крім того повідомлялося, що в Дніпрі знайшли зрадника, який наробив чимало лиха.