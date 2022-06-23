В Днепре задействованы спортивные залы, школы и детские лагеря, чтобы разместить внутренне перемещенных лиц. Помогает и бизнес, однако есть одна важная проблема.

Об этом рассказал городской голова Днепра Борис Филатов в интервью.

Он отметил, что в городе пытаются, кроме областного центра, людей "растянуть" по районам:

"Но есть одна проблема: мы понимаем, что в любом случае осенне-зимний сезон не за горами. А сейчас те, кто находится на каких-то турбазах или лагерях, не могут там находиться, например, зимой в домиках, сколоченных из фанеры. Нужно думать об их отоплении и т.д. Это реальная проблема".

Борис Филатов заявил, что на совещании озвучивал свою позицию – должна быть государственная программа регулирования внутренне перемещенных лиц:

"Это сейчас ввели в Швейцарии – т.е. когда наши беженцы приезжают туда, то не могут остановиться по своему желанию в Цюрихе или Берне, т.е. крупных городах. Власти в зависимости от нагрузки решают, в какой кантон ехать. У нас безусловно свободная страна, мы должна помогать всем нашим гражданам, но должна быть и какая-то четкая государственная позиция. Если так будет продолжаться, то и Днепр, и Кривой Рог просто захлебнутся как крупнейшие центры Днепропетровской области от такого количества внутренне перемещенных лиц".

Напомним, пьяный отец подверг опасности маленького ребенка: подробности инцидента в Днепре.

Также Филатов высказался о Вилкуле: "Я, как тот, кто с ним 8 лет воевал...".

Кроме того, Филатов рассказал, почему нельзя снести памятник Пушкину: "Это уголовное дело".