Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, под Кривым Рогом два человека получили тяжелые ранения, подняв с земли неразорвавшиеся боеприпасы.
Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
Добавим, что за вчерашний день на территории Апостолово спасатели нашли более 70 неразорвавшихся элементов от кассетных снарядов.
В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в ночь на пятницу, 24 июня, российские оккупанты обстреляли Гречаноподовскую и Широковскую громады в Днепропетровской области.
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По его словам, оккупанты вели огонь из РСЗО Ураган. Пострадавших в результате обстрела нет. В Широковской громаде есть разрушения.
Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.
Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.
Вражеская атака унесла жизни трех людей.
Напомним также, что Politeka.net сообщала о девочке, которая провалилась в выгребную яму, пока ее родители пьянствовали в компании друзей.