Медики ведут борьбу за жизнь двух жителей Днепропетровской области, которые стали жертвами взрыва вражеского боеприпаса.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, под Кривым Рогом два человека получили тяжелые ранения, подняв с земли неразорвавшиеся боеприпасы.

Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Добавим, что за вчерашний день на территории Апостолово спасатели нашли более 70 неразорвавшихся элементов от кассетных снарядов.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в ночь на пятницу, 24 июня, российские оккупанты обстреляли Гречаноподовскую и Широковскую громады в Днепропетровской области.

По его словам, оккупанты вели огонь из РСЗО Ураган. Пострадавших в результате обстрела нет. В Широковской громаде есть разрушения.

Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.

Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.

Вражеская атака унесла жизни трех людей.

Напомним также, что Politeka.net сообщала о девочке, которая провалилась в выгребную яму, пока ее родители пьянствовали в компании друзей.