Рятувальники нарешті загасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі, яка сталася через ворожі ракетні удари.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Приборкували полум'я понад 108 годин. Але ворожа атака забрала життя 3-х людей, 14 отримали опіки і поранення. 8 з них - у лікарні", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо ворог вдарив по нафтобазі ввечері 18 червня.

Наступного ранку стався вибух резервуара з паливом, через що загинув один рятувальник і двоє отримали поранення. Крім того, в той же день в лікарні помер один з постраждалих.

20 червня на місці ракетного удару рятувальники знайшли тіло третього загиблого.

У свою чергу голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що через масовані обстріли російських окупантів вся нафтопереробна сфера України не працює.

Додамо, що 22 червня в Ростовській області спалахнув Новошахтинський нафтопереробний завод, який був пов'язаний з Віктором Медведчуком.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявляв, що Новошахтинський завод нафтопродуктів, основною часткою якого володіє дружина голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко, постачає паливо для танків Збройних сил росії на окупованому Донбасі.