В Днепре поклонник "русского мира" обрисовал памятник погибшим бойцам Второй мировой войны и войны с рф.
За информацию о вандале уже объявлена награда в 10 000 грн, передает Днепровская Панорама, ссылаясь на пост Алексея Безуглого в Facebook.
По имеющейся информации, вечером 23 июня неизвестный мужчина обрисовал рашистскими буквами Z мемориал погибшим бойцам. Вандал "засветился" на камерах видеонаблюдения, однако преступление он совершал в толстовке с капюшоном, которая скрывала лицо.
За любую информацию о вандале объявили награду в 10 000 грн.
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"Объявляется награда 10000 грн. за информацию о лице, совершившем акт вандализма на мемориале погибшим бойцам Второй мировой войны и войны с Россией. Также прошу вас сообщать информацию о лицах, которые «любят» руzzкий мир и живут среди нас. Они нас жалеть не будут", - пишет Алексей Безуглый.
Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.
Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.
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