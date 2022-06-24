В Днепре планируют поднять граничную стоимость проезда в маршрутках.

Проект решения появился на сайте Днепровского горсовета.

Так, согласно документу будут установлены новые граничные тарифы на услуги пассажироперевозок. На социально значащих маршрутах — 11 гривен. На автобусных маршрутах общего пользования, и которые не отнесены до государственного (регионального заказа) — 15 гривен.

Отдельно планируют установить тариф для таких маршрутов: №9, 77, 90, 92, 141 — 18 гривен. Отметим, что пока что это только проект решения и он не подписан городским головой. Точной даты, когда подорожает проезд пока нет. Сначала этот вопрос должен рассмотреть исполком и принять решение.

Повышение связано с подорожанием горюче-смазочных материалов и других материальных ресурсов. Если этого не сделать, то автопредприятиям будет экономически не выгодно обслуживать маршруты.

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