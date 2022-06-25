Павлоградские полицейские устанавливают родителей маленькой девочки.

25 июня около 06.30. на обочине дороги между городом Павлоград и селом Вербки патрульные заметили босого ребенка в пижаме. Рядом с малышами никого из взрослых не было. Девочка плохо разговаривала и ничего не смогла рассказать о себе.

Поэтому полицейские обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о ребенке на фото.

"Просьба обратиться в Павлоградский районный отдел полиции по телефонам 066 283 53 06, 099 094 40 92 или 102, - говорится в обращении.

Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.

Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.

Напомним также, что Politeka.net сообщала о девочке, которая провалилась в выгребную яму, пока ее родители пьянствовали в компании друзей.