Павлоградские полицейские устанавливают родителей маленькой девочки.
25 июня около 06.30. на обочине дороги между городом Павлоград и селом Вербки патрульные заметили босого ребенка в пижаме. Рядом с малышами никого из взрослых не было. Девочка плохо разговаривала и ничего не смогла рассказать о себе.
Поэтому полицейские обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о ребенке на фото.
"Просьба обратиться в Павлоградский районный отдел полиции по телефонам 066 283 53 06, 099 094 40 92 или 102, - говорится в обращении.
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Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.
Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.
Напомним также, что Politeka.net сообщала о девочке, которая провалилась в выгребную яму, пока ее родители пьянствовали в компании друзей.