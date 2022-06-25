Павлоградские полицейские устанавливают родителей маленькой девочки.

25 июня около 06.30. на обочине дороги между городом Павлоград и селом Вербки патрульные заметили босого ребенка в пижаме. Рядом с малышами никого из взрослых не было. Девочка плохо разговаривала и ничего не смогла рассказать о себе.

Поэтому полицейские обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о ребенке на фото.

"Просьба обратиться в Павлоградский районный отдел полиции по телефонам 066 283 53 06, 099 094 40 92 или 102, - говорится в обращении.

Популярные статьи сейчас

"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео

Кароль не стала скрывать фигуру в дорогом наряде на концерте: "Платье – нечто, Тине оно очень идет"

Некоторых украинцев могут лишить пенсий: в ПФУ сообщили подробности и как вернуть выплаты

ВСУ получили возможность освободить Херсон и Мелитополь, генерал озвучил сценарий: "Нельзя штурмовать в лобовую"

Штраф до 68 тысяч гривен: новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, первые подробности
Показать еще

Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.

Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.

Напомним также, что Politeka.net сообщала о девочке, которая провалилась в выгребную яму, пока ее родители пьянствовали в компании друзей.