В больнице Днепра спасают жизнь детей из села Малорязанцевого Луганской области.
Об этом сообщает глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Троих членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу. Ранения они получили в четверг.
Среди них – дети 2012-го и 2016-го годов рождения. Им оказывается высококвалифицированная помощь. О их состоянии ничего не известно.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Лукашенко "пропетляет": в Офисе президента снова заговорили о наступлении Беларуси на Украину, какая сейчас ситуация
"Там они действительно прорвались": в ОП предупредили о новом районе мощного наступления оккупантов
"Отвлекающий маневр": в Минобороны раскрыли, может ли рф пойти в наступление на новых направлениях
Кароль не стала скрывать фигуру в дорогом наряде на концерте: "Платье – нечто, Тине оно очень идет"
Напомним, 24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения Азот и «стеклопластика». Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.
Кроме этого, в районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов.
Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.
Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.
Напомним также, что Politeka.net сообщала о девочке, которая провалилась в выгребную яму, пока ее родители пьянствовали в компании друзей.