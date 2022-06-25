В больнице Днепра спасают жизнь детей из села Малорязанцевого Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Троих членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу. Ранения они получили в четверг.

Среди них – дети 2012-го и 2016-го годов рождения. Им оказывается высококвалифицированная помощь. О их состоянии ничего не известно.

Напомним, 24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения Азот и «стеклопластика». Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.

Кроме этого, в районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов.

Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.

Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.

Напомним также, что Politeka.net сообщала о девочке, которая провалилась в выгребную яму, пока ее родители пьянствовали в компании друзей.