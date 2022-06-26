В бою за свободную Украину погибли дядя и племянник из Кривого Рога Днепропетровской области.
Как сообщает Первый городской, о бойцах Руслана Майданика и Николая Ткачева тепло вспоминают родные, коллеги. Дядя и племянник служили в 92 отдельной механизированной бригаде.
Руслан Майданик хорошо известен в Кривом Роге, как болельщик из объединения «только Кривбасс». Друзья описывают его душу компании и человека, с которым ездили за футбольной командой по Украине и по Европе.
"Невероятно позитивный и всегда готовый помочь», - так говорили о Руслане люди, знавшие его лично. В мирное время он был представителем команды болельщиков «Ультрас Кривбасс», местного футбольного клуба. Всегда активный, сознательный, душа компании. Во время службы тянулся за опытным дядей и имел такой же казацкий нрав.
О Николае Ткачева говорят, что он был мужчиной, который никогда не подведет. Представлял собой когорту воинов, которые не ждали, а действовали, «грызли», чтобы только был результат.
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