В воскресенье, 26 июня, в Днепре во время движения в салоне трамвая №15 произошло задымление.

Об этом сообщает Открытый со ссылкой на Telegram-канал Х*Днепр.

По предварительной информации, произошла вспышка двигателя во втором вагоне. Пассажиры успели покинули салон, на месте инцидента работают коммунальщики.

Напомним, в Днепре планируют поднять граничную стоимость проезда в маршрутках.

Проект решения появился на сайте Днепровского горсовета.

Так, согласно документу будут установлены новые граничные тарифы на услуги пассажироперевозок. На социально значащих маршрутах — 11 гривен. На автобусных маршрутах общего пользования, и которые не отнесены до государственного (регионального заказа) — 15 гривен.

Отдельно планируют установить тариф для таких маршрутов: №9, 77, 90, 92, 141 — 18 гривен.

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