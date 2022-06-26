В воскресенье, 26 июня, в Днепре во время движения в салоне трамвая №15 произошло задымление.
Об этом сообщает Открытый со ссылкой на Telegram-канал Х*Днепр.
По предварительной информации, произошла вспышка двигателя во втором вагоне. Пассажиры успели покинули салон, на месте инцидента работают коммунальщики.
Напомним, в Днепре планируют поднять граничную стоимость проезда в маршрутках.
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Проект решения появился на сайте Днепровского горсовета.
Так, согласно документу будут установлены новые граничные тарифы на услуги пассажироперевозок. На социально значащих маршрутах — 11 гривен. На автобусных маршрутах общего пользования, и которые не отнесены до государственного (регионального заказа) — 15 гривен.
Отдельно планируют установить тариф для таких маршрутов: №9, 77, 90, 92, 141 — 18 гривен.
Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.
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