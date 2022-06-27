После прохладных выходных в Днепр и область вернулась жаркая и сухая погода. Из-за этого на ближайшие дни в регионе объявили чрезвычайную пожарную опасность.

Об этом сообщает на ГСЧС.

Чрезвычайную пожарную опасность передают на 28-29 июня. По прогнозам синоптиков, дневная температура в эти дни не будет опускаться ниже +30 градусов Цельсия. Изменения погоды коснуться не только Днепропетровской, но и Винницкой, Донецкой, большинства северных областей.

В ГСЧС на этот период запрещают посещать леса. Кроме того, просят соблюдать следующие правила:

не разводить открытый огонь возле лесной зоны, в полях;

не поджигать траву, листья, пух, мусор;

не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;

не оставлять без присмотра костры.

Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.

Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.

Напомним также, что Politeka.net сообщала о девочке, которая провалилась в выгребную яму, пока ее родители пьянствовали в компании друзей.