После прохладных выходных в Днепр и область вернулась жаркая и сухая погода. Из-за этого на ближайшие дни в регионе объявили чрезвычайную пожарную опасность.
Об этом сообщает на ГСЧС.
Чрезвычайную пожарную опасность передают на 28-29 июня. По прогнозам синоптиков, дневная температура в эти дни не будет опускаться ниже +30 градусов Цельсия. Изменения погоды коснуться не только Днепропетровской, но и Винницкой, Донецкой, большинства северных областей.
В ГСЧС на этот период запрещают посещать леса. Кроме того, просят соблюдать следующие правила:
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Оккупанты приметили новое направление для наступления: разведка Британии узнала, где армия рф хочет прорвать оборону ВСУ
Враг подло ударил по жилым домам на Одесчине, пока все спали: известно количество раненых
Жена "Холостяка" Добрынина честно показала обвисший живот в купальнике перед зеркалом: "Не Белла Хадид, конечно..."
"Никто никого не будет жалеть": Арестович рассказал, что будет с белорусами, если они сунутся в Украину
- не разводить открытый огонь возле лесной зоны, в полях;
- не поджигать траву, листья, пух, мусор;
- не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;
- не оставлять без присмотра костры.
Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.
Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.
Напомним также, что Politeka.net сообщала о девочке, которая провалилась в выгребную яму, пока ее родители пьянствовали в компании друзей.