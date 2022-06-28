Как рассказал известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов в интервью "Obozrevatel", чтобы захватить, например, Киев, врагу нужно иметь армию в 3-4 раза больше той, которая есть на сегодня.

"Прежде всего, для этого нужно удержать под контролем окрестности Киева. Но, как мы видели, 40-тысячная армия противника под Киевом оказалась просто небоеспособной, растянутой, разбросанной", - пояснил Касьянов.

Не грозит оккупация, по словам Касьянова, и Днепру.

«Коммуникации врага обстреливаются, партизаны работают. Надо иметь миллионы людей, чтобы оккупировать Украину. Днепр, Киев - взять их физически невозможно. Потому что мы уже мобилизовались, подготовились. У противника нет тех миллионов солдат, чтобы занять каждую деревню. А без этого невозможно держать территорию под контролем», - пояснил волонтер, добавляя, что для того, чтобы контролировать дороги, железнодорожные пути, мосты врагу необходимо тратить много сил.

В то время, как украинцы на своей земле и каждый следит за тем, чтобы врагу ничего не удалось.

"Когда находишься на враждебной тебе территории и пытаешься оккупировать свободную страну, свободных людей, то это тяжелее вдвойне. Потому что за тобой следят все глаза, все руки занимаются тем, чтобы делать тебе пакости. Это невозможно", - подчеркнул Касьянов.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, почему у врага нет шансов взять Днепр, потому что обороне города Днепра способствуют не только усилия Вооруженных Сил Украины, но и географическое расположение.

"Реки Днепр и Самара делают город неприступной крепостью", - уверял бывший глава пресслужбы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, даже если российские оккупационные войска подойдут на расстояние 90 километров до Днепра, они смогут применять реактивную артиллерию, однако взять город в окружение, а тем более захватить, у оккупантов "никаких шансов и возможностей нет".

Напомним, дядя и племянник из Кривого Рога отдали жизнь за Украину.

Также сообщалось, что Филатов рассказал о проблеме, сложившейся в Днепропетровской области.

Кроме того Politeka.net писала, что нефтебазу на Днепропетровщине тушили почти пять дней.