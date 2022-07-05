На рассвете россияне выпустили по Днепропетровщине семь ракет. По мирной области и гражданским людям и еще спавшим детям.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, из семи ракет шесть сбили силы ПВО.

«К счастью, по предварительной информации, все люди целы. Никто из жителей области не пострадал. Обломки одной из ракет упали на левом берегу Днепра, там загорелась сухая трава, так что горожане могли видеть огонь и дым», - сообщил Лукашук.

И все же одна ракета прилетела в частный сектор в Покрове. В результате удара в одном из жилых домов загорелась крыша, взрывной волной вынесло окна.

«В момент попадания там находилось шесть жителей. Чудом все остались в живых», - сообщил Лукашук.

Кроме этого, ранним утром оккупантами была обстреляна Великая Костромка. В селе повреждены линии электропередач, предварительно никто не пострадал.

В Зеленодольске попали по дачному кооперативу. Людей не задело, масштабы разрушений уточняются.

Также Лукашук опубликовал фотографии с последствиями ракетного удара.

Напомним, жители Днепропетровщины взорвались на кассетном снаряде – детали трагедии.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша.

Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.