На заправке в Днепре расстреляли собак, виновником оказался военный.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
"Попросил полицейских разобраться с расстрелом собак на заправке в Днепре. Они разобрались. Убийцей собаки с щенками оказался военный... Сейчас он на полпути в Бахмут. Его задержат и передадут в военную службу правопорядка. Она определит, как быть с этим... обидчиком животных", - сообщил Резниченко, обнародовав видео.
"Военный должен понести наказание за свой "невоенный" поступок", - подчеркнул чиновник.
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Кадры инцидента появились в сети еще вчера. Там видно, что события разворачиваются на АЗС. Неизвестный с оружием в руках подошел к собаке и выстрелил в нее. Все это запечатлела камера наблюдения.
Очевидец сообщает, что мужчина был недоволен тем, что его не заправили. После чего решил согнать свою злобу и застрелить бедное животное. Собака проживала на заправке много лет. После выстрела в шоковом состоянии сбежала на дорогу, где ее сбила машина. Также у нее остались маленькие щенки.
Напомним, жители Днепропетровщины взорвались на кассетном снаряде – детали трагедии.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша.
Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.