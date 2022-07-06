На заправке в Днепре расстреляли собак, виновником оказался военный.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Попросил полицейских разобраться с расстрелом собак на заправке в Днепре. Они разобрались. Убийцей собаки с щенками оказался военный... Сейчас он на полпути в Бахмут. Его задержат и передадут в военную службу правопорядка. Она определит, как быть с этим... обидчиком животных", - сообщил Резниченко, обнародовав видео.

"Военный должен понести наказание за свой "невоенный" поступок", - подчеркнул чиновник.

Кадры инцидента появились в сети еще вчера. Там видно, что события разворачиваются на АЗС. Неизвестный с оружием в руках подошел к собаке и выстрелил в нее. Все это запечатлела камера наблюдения.

Очевидец сообщает, что мужчина был недоволен тем, что его не заправили. После чего решил согнать свою злобу и застрелить бедное животное. Собака проживала на заправке много лет. После выстрела в шоковом состоянии сбежала на дорогу, где ее сбила машина. Также у нее остались маленькие щенки.

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