В Днепре местный житель демонстрировал в супермаркете флаг с запретной коммунистической символикой.

Кроме того, он публично распространял пропагандистские листовки, полицейские сообщили ему подозрение за пропаганду коммунистического режима, сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

5 июля около 13:40 местные жители сообщили в полицию о мужчине, который в торговом заведении в Соборном районе города ходит с красным флагом и выкрикивает лозунги.

По данным полиции, на месте у 54-летнего мужчины изъяли красное знамя с коммунистической символикой и 30 печатных листовок с пропагандистскими призывами. Мужчину задержали.

Максимальное наказание предусмотрено санкцией статьи – до пяти лет лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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