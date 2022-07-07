Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, мужчина разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300 вблизи южного и восточного фронтов.
Полученные координаты ему предстояло передать своему «куратору» через отработанные каналы закрытой связи.
«По одной из версий, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины», - сообщили в СБУ.
Предатель был завербован представителем спецслужб России для разведывательно-подрывной деятельности.
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Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми рашисты пытались обстрелять область.
В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночь прошла под обстрелами и сиренами.
«Враг продолжает бить по Криворожскому району. Под обстрелами снова Зеленодольская община. В Марьянском повреждена линия электропередач. Село частично без света. Люди не пострадали», - сообщил Резниченко утром 7 июля.
Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .
Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.