У Дніпрі місцевий житель демонстрував у супермаркеті прапор із забороненою комуністичною символікою.
Крім того, він публічно розповсюджував пропагандистські листівки, поліцейські повідомили йому про підозру за пропаганду комуністичного режиму, повідомляє ГУНП в Дніпропетровській області.
5 липня близько 13:40 місцеві жителі повідомили до поліції про чоловіка, який у торгівельному закладі у Соборному районі міста ходить з червоним прапором та викрикує гасла.
За даними поліції, на місці у 54-річного чоловіка вилучили червоний прапор із комуністичною символікою та 30 друкованих листівок з пропагандистськими закликами. Чоловіка затримали.
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