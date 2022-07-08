В понедельник, 4 июля, полицейские в Днепре обнаружили в гараже тело убитого 21-летнего студента.
Как сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, парня убили еще 14 июня.
Предполагаемый подозреваемый успел сбежать в Новомосковск, где спрятался в лесу.
5 июля, когда у него закончились деньги и еда, он увидел идущую по лесу 59-летнюю женщину. Мужчина напал на нее и много раз ударил ножом. Затем забрал у жертвы украшения и мобильный телефон. После убийства стал дальше прятаться на берегу реки в Днепровском районе.
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Мужчину задержали 8 июля. Они установили личность убийцы. Выяснилось, что 40-летний мужчина с 2010 года скрывался и находился в розыске в Житомирской области за самовольный уход из воинской части. В Днепре жил под вымышленными данными и назывался разными фамилиями.
По указанным фактам следователи открыли два уголовных производства по статьям 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят следственные действия и выясняют детали этих преступлений.
Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.
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