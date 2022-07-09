Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг не прекращает террора наших городов и сел. Утром российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из «Градов» по ​​жилым кварталам", — заявил глава ОВА.

По словам Резниченко, этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.



По предварительной информации, обстрел начался около 5 утра. Также сообщается, что повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.

Отметим, накануне Днепропетрощину посетил президент Украины Владимир Зеленский, он также обсудил ситуацию в его родном Криворожском районе.

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"Провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях. Города, несмотря на военное положение, должны эффективно функционировать и быть полностью обеспеченными продуктами и лекарствами", — отчитался президент.

Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .

Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.