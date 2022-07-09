Выросло количество погибших и пострадавших в результате удара оккупантов по Кривому Рогу утром 9 июля.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Так, в больнице скончалась 20-летняя девушка, раненая из-за вражеских обстрелов.

"Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми….Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек. По уточненным данным, трое раненых. Двум врачам оказали помощь, и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет...", - рассказал Резниченко.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил некоторые подробности утренних обстрелов. 41-летняя погибшая женщина была поваром в детском саду и в момент обстрела шла на работу.

Обстрел был произведен с дистанции более 70 км с оккупированной части Херсонской области.

"Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но "Торнадо-С", "Смерчи", ракеты продолжают представлять серьезную опасность", - подчеркнул Вилкул.

Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .

Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.