Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Так, в больнице скончалась 20-летняя девушка, раненая из-за вражеских обстрелов.
"Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми….Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух человек. По уточненным данным, трое раненых. Двум врачам оказали помощь, и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет...", - рассказал Резниченко.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил некоторые подробности утренних обстрелов. 41-летняя погибшая женщина была поваром в детском саду и в момент обстрела шла на работу.
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Обстрел был произведен с дистанции более 70 км с оккупированной части Херсонской области.
"Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но "Торнадо-С", "Смерчи", ракеты продолжают представлять серьезную опасность", - подчеркнул Вилкул.
Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .
Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.