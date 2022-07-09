На Днепропетровщине вторые сутки продолжаются поиски 6-летнего Василия Подкуйко.
б этом сообщает полиция в Днепропетровской области.
Ребенок пропал вечером 7 июля в селе Проточи Царичанского района. До сих пор его местонахождение неизвестно.
В розыск 6-летнего Василия привлечены около 200 полицейских различных служб, поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес», волонтеры, местные жители. Правоохранители прочесывают лес, обследуют берег реки, постепенно расширяя территорию поиска. Операция по розыску ребенка продолжается.
Напомним, что пропавший мальчик не разговаривает. Выглядит на 6 лет, имеет короткие русые волосы, карие глаза, полное телосложение. Мальчик вышел из дому без одежды. В случае обнаружения ребенка или какой-либо информации о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.
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