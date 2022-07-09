В Днепре преступная группа вымогала деньги у 14-летнего ребенка. Угрожая потерпевшему физической расправой, злоумышленники требовали оплатить несуществующий долг.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
В частности, в полицию обратилась 36-летняя женщина и сообщила, что у её несовершеннолетнего сына трое мужчин требуют 35 тысяч гривен, угрожая ему насилием.
8 июля правоохранителям удалось задержать группу вымогателей при получении ими денежных средств. Злоумышленниками оказались трое жителей г. Днепр, в возрасте от 16 до 24 лет.
В ходе следственных мероприятий в автомобиле, на котором передвигались воры, полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступное деяние злоумышленников.
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В настоящее время двоих фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .
Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.