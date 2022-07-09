В Днепре преступная группа вымогала деньги у 14-летнего ребенка. Угрожая потерпевшему физической расправой, злоумышленники требовали оплатить несуществующий долг.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

В частности, в полицию обратилась 36-летняя женщина и сообщила, что у её несовершеннолетнего сына трое мужчин требуют 35 тысяч гривен, угрожая ему насилием.

8 июля правоохранителям удалось задержать группу вымогателей при получении ими денежных средств. Злоумышленниками оказались трое жителей г. Днепр, в возрасте от 16 до 24 лет.

В ходе следственных мероприятий в автомобиле, на котором передвигались воры, полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступное деяние злоумышленников.

В настоящее время двоих фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .

Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.