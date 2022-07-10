Ребенка нашли мертвым. Об этом сообщается на странице волонтерской группы "Поиск пропавших детей".

"Трудный день! Поиск малыша приостановлен, в связи с возникновением новых обстоятельств. Мы сделали все, что могли. Поиск остановлен, до выяснения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мальчик был найден мертвым. В комментариях под сообщением добавляется, что ребенка могли убить. Пока что на сайте полиции официальной информации на этот счет нет.

Отметим, ребенок пропал вечером 7 июля в селе Проточи Царичанского района.

К посмкам 6-летнего Василия было привлечено около 200 полицейских различных служб, поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес», волонтеры, местные жители. Правоохранители прочесывали лес, обследовали берег реки, постепенно расширяя территорию поиска.

Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .

Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.