Ребенка нашли мертвым. Об этом сообщается на странице волонтерской группы "Поиск пропавших детей".
"Трудный день! Поиск малыша приостановлен, в связи с возникновением новых обстоятельств. Мы сделали все, что могли. Поиск остановлен, до выяснения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, мальчик был найден мертвым. В комментариях под сообщением добавляется, что ребенка могли убить. Пока что на сайте полиции официальной информации на этот счет нет.
Отметим, ребенок пропал вечером 7 июля в селе Проточи Царичанского района.
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К посмкам 6-летнего Василия было привлечено около 200 полицейских различных служб, поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес», волонтеры, местные жители. Правоохранители прочесывали лес, обследовали берег реки, постепенно расширяя территорию поиска.
Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .
Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.