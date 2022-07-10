В Верхнеднепровске нашли мертвыми супружескую пару. Они погибли от ножевых ранений.

Сегодня утром , 10 июля, В Верхнеднепровске в полицию сообщили о том, что обнаружили мертвыми женщину и мужчину в одном из подъездов жилого дома. На место выехали правоохранители.

В ходе расследования и осмотра на месте происшествия, у погибших были обнаружены ножевые ранения.

Сотрудники полиции обследовали место происшествия, его окресности, изъяли орудия убийства и выяснили:

Накануне утра супружеская пара находилась в гостях у знакомых. В ходе общения между ними возник конфликт, из-за чего хозяин достал нож и нанес им удары по гостям. После этого он оттащил супругов на лестничную площадку и вернулся домой.

Убийца задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Его жена также задержана и проверяется на причастность к совершению преступления. По факту преступления возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.

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