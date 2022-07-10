Сегодня утром , 10 июля, В Верхнеднепровске в полицию сообщили о том, что обнаружили мертвыми женщину и мужчину в одном из подъездов жилого дома. На место выехали правоохранители.
В ходе расследования и осмотра на месте происшествия, у погибших были обнаружены ножевые ранения.
Сотрудники полиции обследовали место происшествия, его окресности, изъяли орудия убийства и выяснили:
Накануне утра супружеская пара находилась в гостях у знакомых. В ходе общения между ними возник конфликт, из-за чего хозяин достал нож и нанес им удары по гостям. После этого он оттащил супругов на лестничную площадку и вернулся домой.
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Убийца задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Его жена также задержана и проверяется на причастность к совершению преступления. По факту преступления возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .
Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.