Защищая Украину погиб боец из Днепра Станислав Кузин. Ему должно было исполниться 34 года.
Как рассказала на своей странице в Facebook днепрянка Алина, Станислав Кузин жил в ее районе.
6 июля ему должно было исполниться 34 года, но к сожалению, он погиб на фронте 25 июня, не дожив буквально неделю до дня рождения.
Станислав был единственным сыном в семье. Мама Светлана отправила своего ребенка на фронт в начале войны, и похоронила его накануне до его дня рождения. Чтобы помочь женщине создали сбор на счет благотворительного фонда.
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Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .
Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.