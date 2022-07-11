Защищая Украину погиб боец из Днепра Станислав Кузин. Ему должно было исполниться 34 года.

Как рассказала на своей странице в Facebook днепрянка Алина, Станислав Кузин жил в ее районе.

6 июля ему должно было исполниться 34 года, но к сожалению, он погиб на фронте 25 июня, не дожив буквально неделю до дня рождения.

Станислав был единственным сыном в семье. Мама Светлана отправила своего ребенка на фронт в начале войны, и похоронила его накануне до его дня рождения. Чтобы помочь женщине создали сбор на счет благотворительного фонда.

Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .

Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.