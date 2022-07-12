В Днепре на Новом мосту автомобиль Nissan Leaf врезался в маршрутку.

Движение в сторону левого берега по мосту парализовано, сообщает "Днепр Оперативный".

Nissan Leaf, направляясь в сторону левого берега по Новому мосту, врезался в маршрутку №136. Обе полосы в сторону левого берега заняты, движение парализовано. Собралась огромная пробка, которая начинается на Сичеславской Набережной.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .

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