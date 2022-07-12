22-летний мужчина из Кривого Рога, публично оскорбивший военных ВСУ, получил штраф в размере 178,5 тысячи. Чтобы его оплатить, нарушителю пришлось продать автомобиль.

Об этом сообщает Телеграф. Отмечается, что инцидент произошел еще 22 марта. Чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца.

Так, Захар Палатин, которого остановили для проверки документов на блокпосту, снял гневное видео, где назвал украинских защитников "пушечным мясом" и заявил, что ему все равно на войну. Эта запись "прославила" мужчину в сети.

Правоохранители быстро его обнаружили и отправили его дело в следственные органы. Впоследствии суд обязал нарушителя выплатить 178,5 тысячи гривен штрафа.

Сразу после этого в интернете появилось объявление о продаже идентичного автомобиля. Продавцом указан другой человек. Но после проверки оказалось, что владелец – сам Палатин.

Напомним, днепрянин решил "погрузить" в советское прошлое прохожих и поплатился.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине трагически оборвалась жизнь малыша .

Кроме того, Politeka.net писала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем, без отца осталось двое детей.