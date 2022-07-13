Днепровский городской совет решил поддержать бизнес, снизив налоги на землю и недвижимость.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Ставка по налогу на нежилую недвижимость уменьшена на 25% - для юридических и физических лиц.

Ставки платы за земельные участки, где будут строить жилье, общественную и бизнес застройку уменьшены более чем в 4 раза. Это поможет застройщикам уберечься от банкротства, а городу – обезопаситься от долгостроев.

Более чем вдвое снизится ставка по земельным участкам для предприятий связи.

С 2,3% до 1,3% «упадут» ставки платы за земельные участки, где работают промышленные предприятия, а также уязвимые сектора – энергетика и транспорт.

Для восстановления после ракетных обстрелов мэрия вводит понижающий коэффициент размера платы за землю – 0,3%.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 - в течение действия в Украине военного положения и еще 12 месяцев после его отмены. Полугодовой срок перед началом такого нововведения является требованием Налогового кодекса.

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