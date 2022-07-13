Водолази-рятувальники в Дніпрі вилучили з річки тіло чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Повідомлення від представників Поліції про те, що на поверхні води неподалік від берега знаходиться тіло чоловіка, надійшло до служби порятунку ввечері у вівторок, 12-го липня. Подія сталася в обласному центрі, вулиця Набережна Перемоги, річка Дніпро.

Водолази-рятувальники на відстані 3 метрів від берега, виявили тіло чоловіка 1971 року народження та передали співробітникам поліції.

Повідомляється, що до робіт було залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки рятувальників області.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська двічі за ніч на 13 липня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район. Окрім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська.

У Червоногригорівській — зачепило лінію електропередач - частково без світла сама Червоногригорівка та два села - це приблизно 6 000 абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. У Мирівській - пошкоджений заклад соціальної інфраструктури. Попередньо, під час обстрілів люди не постраждали.

Нагадаємо, дніпрянин вирішив "занурити" у радянське минуле перехожих і поплатився.

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