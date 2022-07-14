Утром 14 июля рашисты нанесли тройной ракетный удар по Виннице. На данный момент известно о 20 погибших, среди которых 3 детей, и около 100 раненых.

Мэр Днепра Борис Филатов на своих страницах в социальных сетях прокомментировал очередное преступление РФ против мирного населения Украины.

"Я очень люблю Винницу. Тихий, благоустроенный город приветливых и мирных людей. Я очень уважаю Винницу. Лидера местного самоуправления. Города, где мэром мой личный друг, Серёга Моргунов, человек у которого есть чему поучится. Я очень, очень люблю Винницу.

Нет никаких объяснений зачем они влупили ракетами по центру мирного города. Никаких военных целей. Никакого смысла. Кроме того, что мы воюем с нацией убийц и террористов", - говорит Филатов.

Напомним, в Днепре прямо на набережной выловили тело мужчины: появились подробности и фото с места ЧП.

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