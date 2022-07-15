Российская орда атаковала сразу три района области, целили по городам Днепропетровщины и селам из разного оружия.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в Никопольском районе из-за обстрела вспыхнуло горючее.

«Пожарные укрщали пламя несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от «Градов» и фосфорных боеприпасов», - рассказал председатель Днепропетровской ОВА.

В Криворожском районе враг снова обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска, а в Синельниковском районе «прилет».

«Ракета попала в школу. Там серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы», - сообщил Резниченко, добавив, что информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, 14 июля вражеские снаряды попали по парковой зоне и по стадиону спортивной школы Зеленодольска. Пострадал и местный лицей – в заведении посыпались окна.

«Люди, к счастью, не пострадали. Такова она «вторая армия мира» - сознательно накрывает огнем наши школы и стадионы», - отмечал Резниченко.

Также сообщалось, что Филатов высказался о новой трагедии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре заочно сокращают налоги.