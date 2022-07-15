Как рассказали волонтеры Каменского общества защиты животных ГО «Вірний друг», на улице Надднипрянской собаку выкинули из окна 7 этажа. Инцидент произошел 12 июля посреди дня. Свидетелями зверства стали дети, которые в тот момент гуляли во дворе.
По предварительной информации, собаку из окна выкинула местная жительница. Какое-то время рыжая собачка еще была жива и очень мучилась, к сожалению, животное не успели отвезти к ветеринарам и от полученных травм бедняга умерла на месте.
На место инцидента зоозащитники Каменского вызвали полицию. По их словам, правоохранители приехали и забрали женщину с собой. По словам волонтеров, хозяева оправдывались тем, что собака испугалась газового баллончика и сама выпрыгнула из балкона.
Зоозащитники отметили, что полицейские вскоре отпустили хозяев собаки. Поэтому на следующий день представитель «Верного друга», вместе с родителями, которые видели произошедшее, обратились в полицию. Правда, по их словам, следователей в тот день не смогла принять их заявление и попросила прийти в субботу.
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Как отмечают журналисты местного издания «Любимый город», в Каменском управлении полиции все-таки возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
Напомним, 14 июля вражеские снаряды попали по парковой зоне и по стадиону спортивной школы Зеленодольска. Пострадал и местный лицей – в заведении посыпались окна.
Также сообщалось, что Филатов высказался о новой трагедии.
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