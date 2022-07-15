В Каменском местные жители выкинули собаку из окна. От полученных травм животное спустя некоторое время умерло на месте.

Как рассказали волонтеры Каменского общества защиты животных ГО «Вірний друг», на улице Надднипрянской собаку выкинули из окна 7 этажа. Инцидент произошел 12 июля посреди дня. Свидетелями зверства стали дети, которые в тот момент гуляли во дворе.

По предварительной информации, собаку из окна выкинула местная жительница. Какое-то время рыжая собачка еще была жива и очень мучилась, к сожалению, животное не успели отвезти к ветеринарам и от полученных травм бедняга умерла на месте.

На место инцидента зоозащитники Каменского вызвали полицию. По их словам, правоохранители приехали и забрали женщину с собой. По словам волонтеров, хозяева оправдывались тем, что собака испугалась газового баллончика и сама выпрыгнула из балкона.

Зоозащитники отметили, что полицейские вскоре отпустили хозяев собаки. Поэтому на следующий день представитель «Верного друга», вместе с родителями, которые видели произошедшее, обратились в полицию. Правда, по их словам, следователей в тот день не смогла принять их заявление и попросила прийти в субботу.

Как отмечают журналисты местного издания «Любимый город», в Каменском управлении полиции все-таки возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, 14 июля вражеские снаряды попали по парковой зоне и по стадиону спортивной школы Зеленодольска. Пострадал и местный лицей – в заведении посыпались окна.

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