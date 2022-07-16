Утром в субботу, 16 июля, оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ", — рассказал он.

Одна женщина получила ранение, сейчас она находится в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели.

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар в частном дворе. К счастью, без пострадавших.





Резниченко также добавил, что на промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на область унесла жизни трех человек, еще 16 получили ранения.

В ГСЧС добавили, что в результате удара также сгорело 2 автомобиля, повреждено еще почти 10 машин. В жилых домах, расположенных рядом, выбиты окна и двери.

Напомним, вражеские снаряды попали по парковой зоне и по стадиону спортивной школы Зеленодольска. Пострадал и местный лицей.

Также сообщалось, что Филатов высказался о новой трагедии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре заочно сокращают налоги.