Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ", — рассказал он.
Одна женщина получила ранение, сейчас она находится в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели.
В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар в частном дворе. К счастью, без пострадавших.
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Резниченко также добавил, что на промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на область унесла жизни трех человек, еще 16 получили ранения.
В ГСЧС добавили, что в результате удара также сгорело 2 автомобиля, повреждено еще почти 10 машин. В жилых домах, расположенных рядом, выбиты окна и двери.
Напомним, вражеские снаряды попали по парковой зоне и по стадиону спортивной школы Зеленодольска. Пострадал и местный лицей.
Также сообщалось, что Филатов высказался о новой трагедии.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре заочно сокращают налоги.