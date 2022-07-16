15 июля российские оккупанты обстреляли Днепр, из-за чего на выходных часть города осталась без централизованного водоснабжения.

Фотографиями огромных очередей из желающих купить воду делятся местные жители.

О том, что из-за ракетных обстрелов в городе могут возникнуть серьезные перебои, ранее предупредил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко. Он призвал жителей города "не набирать полные ванны", поскольку работы по устранению проблемы уже идут.

КП «Днепропроводоканал» подтвердили, что после вчерашних "прилетов" в городе сильно поврежден магистральный водопровод, поэтому и возникла проблема с водоснабжением правобережной части города. Специалисты делают все возможное, чтобы максимально оперативно решить проблему и возобновить водоснабжение.

Однако с самого утра 16 июля у всех киосков выстроились огромные очереди за питьевой водой.

В местных магазинах в бочках уже закончилась вода на разлив, когда именно запасы смогут пополнить – неизвестно.

Напомним, новая атака на Днепр и Днепропетровскую область: появились кадры разрушений и данные о жертвах.

Также сообщалось, что Филатов высказался о новой трагедии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре заочно сокращают налоги.