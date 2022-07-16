Вранці в суботу, 16 липня, окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Умисно ударили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ", — розповів він.

Одна жінка отримала поранення, зараз вона у лікарні. Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники.

У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, без постраждалих.





Резніченко також додав, що на промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на область забрала життя трьох людей, ще 16 дістали поранення.

В ДСНС додали, що в результаті удару також згоріло 2 автомобілі, пошкоджено ще майже 10 машин. У житлових будинках, що розташовані поряд, вибиті вікна та двері.

Нагадаємо, ворожі снаряди потрапили по парковій зоні та стадіону спортивної школи Зеленодольска. Постраждав і місцевий ліцей.

Також повідомлялось, що Філатов висловився про нову трагедію.

Крім того Politeka.net писала, що у Дніпрі заочно скорочують податки.