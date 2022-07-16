В Кривом Роге на одной из улиц пожилой мужчина из пневматического пистолета стрелял по животным.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Мужчина стрелял по беспризорным животным, а именно котам, из-за того, что они громко кричали.

К счастью, у пенсионера плохо с прицелом, поэтому ни одно животное не пострадало. На место происшествия прибыли патрульные, задержавшие мужчину и проведя с ним профилактическую беседу.

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